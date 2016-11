Bitter! Da patzt Ybbs und Eggenburg kann es nicht ausnutzen, holt beim Letzten nur ein Remis. Ausgerechnet in Sieghartskirchen ließ die Abwehr erstmals aus. Bitter, ja. Wegen der Schlussrunden darf man den Herbst aber nicht verteufeln.

20:7 – das Torverhältnis hat zwar mit dem 3:3 gelitten, aber die Eggenburger haben immer noch die mit Abstand beste Abwehr der Liga. Trainer Karl Plank stören die zwei Niederlagen weniger, als die drei unnötigen Unentschieden. Gegen Sieghartskirchen fehlte ein Führungsspieler, der die Mannschaft beruhigt, um das 3:1 über die Runden zu bringen. Gegen Melk und Wilhelmsburg haperte es an der Offensive.

Das sind jene zwei Punkte, an denen der SKE im Winter arbeiten muss. Dann bleibt Ybbs in Reichweite. Er habe einen Plan, sagt Plank. Eine große Shoppingtour wird‘s aber eher nicht geben. Gut so: Die langfristige Entwicklung ist ohnehin wichtiger, als schneller Erfolg. Der Sprung in die 1. NÖN-Landesliga ist groß geworden.

Das zeigt der Blick zu den Aufsteigern der letzten zwei Jahre. Haitzendorf überstand die erste Saison nur Dank Ober-Grafendorfs Ausstieg. Rohrendorf ist heuer abgeschlagen. Dann vielleicht doch lieber noch eine Saison Entwicklungsarbeit für den SKE in der 2. Landesliga? Um sich dann auf Anhieb in der höchsten Liga des Landes zu etablieren.