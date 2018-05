Das Radfahren boomt. Und das nicht nur bei ausgewiesenen Hobby-Sportlern, dank moderner E-Bikes steigen auch immer mehr weniger Sportliche oder ältere Personen auf dieses umweltschonende und gesundheitsfördernde Verkehrsmittel um. Dass im Zuge dieses Booms auch die Debatte rund um den Ausbau des Radwegenetzes in der Bezirkshauptstadt Horn neue Fahrt aufnimmt, ist daher wenig verwunderlich.

Positiv für alle Rad-Fans in Horn: Das Radwegenetz ist nicht nur rund um die Bezirkshauptstadt relativ gut ausgebaut, auch innerstädtisch gibt es bereits ein dichtes Netz (Wiener Straße, Honorius-Burger-Straße, Gartengasse, Naturpark, ...), das andere Städte gerne hätten. Der nun von den Grünen geforderte – und von der Stadtgemeinde bereits geplante – Radweg-Ausbau zu den Horner Schulen ist da der nächste logische Schritt. Egal, ob der Radweg zu den Schulen nun sofort oder erst im Zuge der Kanalsanierung in der Kurz-Gasse umgesetzt wird: Ob er dann auch genutzt wird, hängt in erster Linie von den Eltern der Schüler ab. Solange es „in“ ist, die Kids im Auto bis vor die Schule zu karren, nutzt auch der beste Radweg nichts.