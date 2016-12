Die Weinviertler Sparkasse hat ihre Filiale Sigmundsherberg 2012 in eine „Automaten-Filiale“ umgewandelt. Ende 2016 zieht sich die Waldviertler Volksbank aus Langau zurück.

Bei allem Bedauern über die weitere Reduktion der Infrastruktur am Land ist die Entwicklung logisch. Persönliche Bankgeschäfte werden immer weniger. Viele Menschen nützen nur mehr Bankomaten und erledigen Überweisungen am PC.

Im Gegensatz zu den Nahversorgern, die trachten, ihre Kunden nicht an die Supermärkte zu verlieren, haben die Banken in der Vergangenheit viel dazu getan, Besuche in der Filiale überflüssig zu machen oder jedenfalls vom Personalaufwand her billig zu gestalten. Die sogenannten Traditionsbanken haben Kunden durch Jahre hindurch zur Eigenständigkeit erzogen. Wenn sie von der Bildfläche verschwinden, darf auch nicht verwundern, wenn ihre Kunden vermehrt zu verlockenden Internetangeboten von In-stituten greifen, die gar keine Filialstruktur haben. Die sind mit ihren Leistungen auch manchmal attraktiver.