Der bevorstehende „Kampf“ um den Fortbestand der Horner Schule für Gesundheits- und Krankenpflege, kurz Krankenpflegeschule, erinnert an jenen um die Akademie für Physiotherapie. Ab 2001 waren am Horner Klinikum Therapeuten ausgebildet worden. 2008 lief dieses Angebot aus und wurde an die Fachhochschule (FH) nach Krems transferiert.

Damals waren in der Region viele Hebel in Bewegung gesetzt worden, um diese Ausbildung zu erhalten. Erfolglos. Interessanterweise hatte auch damals das Ziel gelautet, in Horn eine „Filiale“ der FH Krems aufrechtzuerhalten. Hoffentlich ist der negative Ausgang der Geschichte kein Vorbild für die aktuelle Debatte!

Was damals wie heute gilt: Die räumlichen und fachlichen Voraussetzungen für einen „dislozierten Standort“ sind gegeben. Entscheidend ist also letztlich ausschließlich der politische Wille. Wenn Landespolitiker (wieder) gegen Horn entscheiden, mögen sie es für sich verantworten können. Ob sie es den Menschen in der Region auch erklären können werden, ist jedoch zweifelhaft.