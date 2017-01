Mit Platz drei und nur fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Traismauer liegt der USV St. Bernhard in der 1. Klasse Nordwest/Mitte in einer aussichtsreichen Lauerposition. Fakten, die einer qualitativen Kader-Nachjustierung in der soeben angelaufenen Transferzeit eigentlich Rechnung tragen würden. Allein, es dürfte beim Konjunktiv bleiben. Bereits vor einigen Wochen machte Obmann Thomas Anglmayer im NÖN-Gespräch klar, dass man keine großen Titelgedanken hege. Zurecht? Bezüglich individueller Klasse steht Traismauer ganz sicher mindestens eine Stufe über der Konkurrenz. Ein Martin Wedlich, einst ein gefragter Landesliga-Goalgetter, mischte so manchen Gegner im Alleingang auf. Dennoch: Wäre Traismauer so über-drüber wäre der Vorsprung ein größerer, als er aktuell ist. Also wozu sollte die Konkurrenz schon vorzeitig die Flinte ins Korn werfen?

Andererseits sind es genau die St. Bernharder, die mit zwei Vizemeistertiteln und zwei dritten Plätzen in der jüngsten Vergangenheit wissen, wie sich knappe Niederlagen anfühlen. Damals galten sie lange Zeit als Favorit, ehe Guntersdorf (2012) und Röschitz (2016) das Rennen machten. Vielleicht ist es also diesmal ein gutes Omen, wenn St. Bernhard nur der Underdog und nicht der Favorit ist.