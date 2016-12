Dass es auf Fußballplätzen nicht wie auf einem Ponyhof zugeht, ist schon klar. Emotionen auf den Rängen gehören einfach dazu. Nicht alles ist unflätig, was reingerufen wird, manches auch skurril und witzig – und nicht immer ernst gemeint. Wenn aber Menschen, und auch das sind Fußballer in erster Linie, zutiefst menschlich, vor allem noch dazu grundlos, beleidigt werden, dann hört sich der Spaß auf. LASK-Trainer Oliver Glasner, der als Kicker 520 Bundesliga-Spiele am Buckel hat, ist sicherlich nichts fremd. Aber die verbalen Rülpser eines Zuschauers wurden sogar ihm zuviel. Mit seinen Unmutsbekundungen setzte er ein klares Zeichen gegen Rassismus im Stadion (Seite 76).

Ein solches Zeichen setzte jetzt auch der SV Horn, der diesen Übeltäter für immer aus dem Stadion schmiss. Gut so. Was denken sich eigentlich solche Personen, die selbst jahrelang kickten und Funktionen bei ihrem Heimatverein haben, dabei? Ist es Sinn der Sache, seinen Frust am Fußballplatz bei anderen abzuladen? Wären sie selbst, früher, in ihrer aktiven Zeit gerne beschimpft worden?

Gerade in Horn herrscht, was die positive Unterstützung betrifft, meistens tote Hose. Anstatt den Gegner zu denunzieren, wäre Unterstützung des eigenen Teams angesagt. Aber das kapieren solche Personen anscheinend nicht …