Fußball ist Ausgleich zum Alltag – für die einen auf dem Platz, für die anderen auf der Tribüne. Schmähungen des Gegners, Fouls oder emotionale Ausbrüche gehören dazu. Der Fußballplatz ist aber kein rechtsfreier Raum. Das gilt für Zuschauer, wie jüngst beim Rassismus-Eklat in Horn, genauso wie für Funktionäre, Trainer und letztlich auch für Spieler. Sich für ein Foulspiel vor Gericht verantworten zu müssen, ist aber skurril. Jeder Fußballer weiß, welches Risiko er bei der Ausübung seines Sports eingeht; dass er sich verletzen kann.

Es gibt aber auch die andere Seite der Medaille. Wenn sich Spieler für begangene Fouls (meist an Ex-Kollegen) rühmen – was passiert; wenn Spieler ihrem Gegner ohne Ball nachlaufen und attackieren – was passiert, dann nehmen sie die Verletzung ihres Gegners nicht nur in Kauf, sondern wollen diese offenbar sogar hervorrufen.

Jetzt aus diesem Foul im Mai 2015, einem heftigen, aber nicht absichtlichen Zusammenstoß, wie ein YouTube-Video zeigt, bei dem der Gegenspieler unglücklich gefallen ist und sich dabei die Hand gebrochen hat, einen Präzedenzfall zu basteln, ist aber eine gefährliche Angelegenheit. Auf dieser Grundlage kann in jedem Spiel ein Foul geklagt werden. Das würde den Fußball nachhaltig verändern – sicher nicht zum Besseren.