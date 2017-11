Stellen Sie sich vor, Sie fliegen bei hoher Geschwindigkeit vom Rad und erleiden einen Oberschenkelhalsbruch. Sie werden nicht so schnell wieder aufsteigen wollen. Nicht so Triathlet Alexander Frühwirth. Der trägt nicht umsonst den Beinamen „Iron Alex“.

Der „Eiserne“ ließ sich auch kurz danach nicht von einer Eisenstange, die ihm fast einen Finger kostete, umhauen und ist schon wieder voll im Einsatz. Wobei „voll“ aus seiner Sicht extrem übertrieben wäre. Unbändig im Willen stuft Frühwirth seine aktuellen Leistungen allerhöchstens in die Kategorie „Bewegungstherapie“ ein. Während andere nach diesen Verletzungen ihr Lebensmotto wohl in „Sport ist Mord“ ändern würden, denkt Frühwirth bereits wieder an ein Comeback „auf der richtigen Bühne“ nach.

Warum tut er sich das an, werden sich einige fragen? Ganz einfach: weil er nicht anders kann. Der mehrfache Staats- und Landesmeister weiß, dass er sportlich nur noch in der „Altersklasse“ reüssieren kann. Nach den zuletzt erlittenen Horror-Verletzungen vielleicht nicht einmal mehr da. Dennoch: allein schon das Comeback in Horn ist wohl einer seiner größten Siege. Von seinem Willen und seiner Einstellung können sich viele Sportler eine Scheibe abschneiden – nicht nur im Amateurbereich, sondern auch bei den Profis.