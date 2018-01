Ab kommender Woche rollt bei Regionalligist Horn wieder der Ball. Großartige personelle Veränderungen sind beim Herbstmeister nicht zu erwarten. Warum auch? Platz eins spricht für sich, der Aufstieg in die zweithöchste Spielstufe, der neu geschaffenen 16er Liga, sollte auch so machbar sein.

Das „am Transfermarkt untätig sein“ mag für viele unspektakulär sein, kann aber auch wohltuend wirken. Vorbei sind zum Glück die Zeiten, wo in jeder Transferzeit zehn bis fünfzehn Spieler ausgetauscht wurden. Kontinuität gab‘s hier keine, eine Identifikation der Spieler mit dem Verein sowieso nicht. Vom Nachwuchs ganz zu schweigen.

Jahrelang schaffte es niemand aus den eigenen Reihen in die Kampfmannschaft. Eigentlich traurig, wenn man bedenkt, mit welchem Einsatz die Verantwortlichen im Nachwuchs unterwegs waren.

So profitierten nur die Vereine in der Region, die immer wieder auf gut in Horn ausgebildete Kicker zurückgreifen konnten. Horn hackelte quasi nur für die anderen, nicht für sich selbst.

Das ist nun anders. Jetzt werden die ersten Früchte des hauseigenen NLZ, wie zum Beispiel Dominik Volf, Dzezahir Ismajli oder Nico Schiesser, geerntet. Diese Förderung muss weiter an erster Stelle stehen – egal, ob in der Bundes-, Regional-, oder Landesliga.