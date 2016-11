Nicht nur die Leistung der Horner gegen den LASK war unterirdisch, sondern die Stimmung generell. Hätten nicht die mitgereisten LASK-Fans etwas Wirbel geschlagen, man hätte sich auch bei einem Gottesdienst oder am Golfplatz wähnen können. Da ist‘s nicht weiter verwunderlich, wenn man einzelne Rülpser von Zuschauern – denn Fans des Sports sind solche Personen ganz sicher nicht – deutlich hört.

Oliver Glasner, gestählt durch über 500 Bundesliga-Partien als Spieler, ist sicher einiges gewöhnt. Die rassistischen Äußerungen in Horn brachten aber auch ihn aus der Fassung.

Der Spott bleibt nun dem SV Horn. Der hat aber mit seinem Krisenmanagement überzeugt, sich prompt entschuldigt und will die oder den Übeltäter ausforschen und nie mehr ins Stadion lassen. Gut so! Hoffentlich zieht man das diesmal durch. Ähnliche Vorkommnisse beim Cup-Spiel gegen Salzburg in der Vorsaison blieben nämlich bis heute ungeahndet …

In die Pflicht muss auch der Ordnerdienst genommen werden. Klar kann nicht bei jedem Zuschauer ein Ordner stehen. Dass aber nicht mal hinter der gegnerischen Trainerbank jemand postiert ist, ist schon grob fahrlässig. So riskiert Horn derzeit nicht nur sportlich den Abstieg, sondern auch bezüglich Image.