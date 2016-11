„Wer zahlt, schafft an!“ Diese Binsenweisheit ist auch beim SV Horn seit dem Einstieg der Japaner gang und gäbe. Da ist es wurscht, dass es die „50+1-Regelung“ gibt, die verhindern soll, dass Investoren, die Stimmenmehrheit bei Kapitalgesellschaften übernehmen. Wenn die Minderheit das Geld und somit sinnbildlich den Stecker der Beatmungsmaschine in der Hand hält, wird auch die Mehrheit nicht rebellieren.

Somit gibt‘s für Horn aktuell drei Szenarien. Erstens: Sportlich wieder in die Spur zu kommen, um für Ruhe zu sorgen. Zweitens: Die Japaner rausschmeißen, den Laden dicht und in der 2. Klasse einen Neuanfang machen. Dazu steht aber mehr als der Profibetrieb am Spiel, hängen mittlerweile viele Arbeitsplätze inklusive Fortbestand des Nachwuchsleistungszentrums in Hollabrunn, vom Wohlwollen der Japaner ab.

Drittens, und das ist das wahrscheinlichste Szenario: es geht so weiter wie bisher. Der SV Horn existiert quasi am Papier als österreichischer Verein mit 51 Prozent Abnickern, das Sagen haben aber nur noch die Asiaten. Die müssen dann aber auch mit den bereits sichtbaren Konsequenzen leben: Zuschauerschwund und steigender Inakzeptanz in der Bevölkerung. Oder die Übernahme in anderen Worten ausgedrückt: Operation gelungen, Patient tot!