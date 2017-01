Die kleine Martinskapelle aus dem 13. Jahrhundert in der Bürgerspitalgasse, die nur wenigen bekannt ist, war zum Ende des Advents Schauplatz eines kleinen, aber besonders feinen Adventkonzertes.

Die Kantorei der Pfarre Eggenburg mit Elisabeth Stangl, Maria Messirek, Anita Pyka, Sabine Lettner, M.-Magdalena Nödl, Wolftrud Schrottmayer, Lydia Schimpf, Viktoria Schimpf, P. Rektor Krzysztof Legutko (vorne, von links), Erwin Binder, Hans Junek, Ferdinand Kickinger, Christine Kitzmantel, Josef Messirek, Ferdinand Trauner und Marie-Luise Ziegler (von links) gestaltete den Hauptteil des Konzerts.

Initiatorin Maria Magdalena Nödl stellte es unter das Motto „Begegnung“. Unterschiedlichste Musikformationen musizierten miteinander. Die Singgruppe der Katholischen Jugend Eggenburg, ein Retzer Horn-Ensemble, jugendliche Flüchtlinge aus dem Haus Said sowie die Kantorei der Pfarre Eggenburg bildeten die musikalische Komponente des stimmungsvollen Nachmittags.

Ein besonders friedlicher Nachmittag

Weihnachtliche Texte aus der Feder von Claudia Sperlich und Hermann Hesse bildeten die Brücke zwischen den einzelnen Programmpunkten. Ferdinand Kickinger hatte eigens Musikstücke für die Jugendlichen des Hauses Said arrangiert und mit ihnen einstudiert.

Allen Beteiligten merkte man die Freude am gemeinsamen Musizieren an. Das stimmungsvolle Ambiente der kalten, aber durch unzählige Kerzen freundlich anmutenden Kapelle in Kombination mit dem wohldurchdachten Programm versetzte die etwa 70 Zuhörer in angenehme Weihnachtsstimmung. Bei Glühwein, gebratenen Maroni und angenehmen Gesprächen klang der besondere, friedliche Nachmittag aus.