Lisa Stern und Eric Spitzer-Marlyn stellen am Donnerstag, 18. Mai, um 20 Uhr mit einem Konzert im Altstadtkino Horn ihr neues Album „Age Of Illusions“ vor.

„Es wird wieder eine bunte musikalische Mischung“, meint Lisa dazu, und Eric ergänzt: „Erst nach Fertigstellung haben wir bemerkt, wie zeitkritisch die Texte geworden sind. Es sind aber – wie immer – auch einige neu arrangierte, traditionelle Songs dabei, etwa aus Irland, dem slowenischsprachigen Kärnten sowie aus Georgien.“

Vieles hat sich geändert. Auch am Quartett – neben den beiden Namensgebern sind noch Claudia Ulmer und Daniel Maurer mit an Bord – mit seiner Liebe zur „World-Music“ gehen die Jahre nicht spurlos vorbei. Doch Freunde der in Altenburg beheimateten Formation dürfen sich schon jetzt auf die Songs auf der neuen CD freuen.

Empfehlung für Musikfreunde: Rasch Tickets reservieren! Beim vergangenen Konzert war das Kino innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Eine kurzfristige zweite Auflage wie damals ist allerdings diesmal aus Termingründen der gefragten Band nicht möglich!

Karten für das Konzert gibt es ab sofort in der Volksbank Horn (02982/22040) zum einheitlichen Preis von 15 Euro.