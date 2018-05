Seit genau zwei Jahren führt Martin Kranzler die Greißlerei in Breiteneich und sorgt so dafür, dass nicht nur die Nahversorgung im Ort aufrecht erhalten wird, sondern dass es mitten im Dorf auch einen Kommunikations-Treffpunkt gibt. Jetzt will der engagierte Kaufmann mit einem neuen Catering-Konzept seinem Betrieb neuen Schwung verleihen.

Ab sofort bietet Kranzler nämlich ein „Catering to go“ an. Bei dieser speziellen Catering-Variante liefert der leidenschaftliche Koch die zubereiteten Speisen nicht selbst aus, sondern der Kunde holt sie aus dem Geschäft ab. „Das bietet dem Kunden einen deutlichen Preisvorteil“, streicht Kranzler die Vorteile für die Kunden hervor.

Das notwendige Equipment stellt Kranzler seinen Kunden natürlich zur Verfügung, damit beim Aufbau und beim Genuss des Buffets alles reibungslos funktioniert. Im Angebot hat er dabei „die gesamte Palette von rustikalen Buffets bis zum Exquisiten, vom Heurigen bis zum Gala-Dinner“, so Kranzler. Auch das angebotene Mittagsmenü – gegen Voranmeldung auch zum Mitnehmen – werde gut angenommen.

„Leberkäs-Party“ für den Herbst geplant

Für die Zukunft wälzt Kranzler übrigens schon weitere Pläne. So will er etwa im Herbst mit einer „Leberkäs-Party“ für Leben in Breiteneich sorgen.

Die Greißlerei selbst hat sich indes in den vergangenen beiden Jahren zum beliebten Treffpunkt entwickelt. Nicht nur Pensionisten, die sich hier regelmäßig zum Kaffee treffen, sondern auch die jüngere Generation nutzt die Greißlerei als Info-Treff. Besonders gut läuft übrigens das Geschäft mit Laufkundschaft in den Morgenstunden.

„Wir haben ab 5.30 geöffnet. Das nutzen viele Leute, um sich am Weg in die Arbeit mit einer Jause einzudecken“, erzählt Kranzler. Etwas weniger glücklich ist er hingegen mit der Einkaufs-Frequenz der Breiteneicher selbst: „Es ist schade, dass viele lieber nach Horn fahren und dann nur das, was sie dort vergessen, beim Greißler im eigenen Ort kaufen.“

Ortsvorsteher Alois Burger sieht die Übernahme des Geschäfts durch Kranzler im Mai 2016 allerdings weiterhin „als Glücksfall für den Ort“. Andere Gemeinden müssten viel investierten, um die Nahversorgung aufrecht zu erhalten, in Breiteneich habe Kranzler selbst Geld in die Hand genommen.