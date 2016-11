Mit der turbulenten Komödie „Die Perle Anna“ (Marc Camoletti) landete die Theatergruppe der Stadt Eggenburg heuer einen vollen Erfolg.

Das Stück um ein Paar auf „ehelichen Abwegen“ und ihre Haushälterin verlangt den Darstellern wegen des umfangreichen Textes und einer strikten Regie einiges ab. Sämtliche Hürden wurden von den Schauspielern aber in der Premiere bereits optimal genommen.

Noch fünfmal hat man Gelegenheit, das Stück zu sehen

Ein nur scheinbar einfaches Gemüt hat die von Brigitte Zach souverän gespielte „Perle“, die bei der Regie wertvolle Unterstützung von Christa Lang bekam. Zach hat den Schalk im Nacken und glänzt unter anderem durch köstliche Mimik. Glaubwürdige Erregung und viele heikle Situationen prägen das Spiel Martin Jarmers, der zum Star des Abends avancierte.

Dass er sich in seiner Rolle wohlfühlt, ist kein Wunder, geht er doch auf Tuchfühlung zu Caroline Gilli, die als sein „Baby“ frech, sexy und hinreißend einfältig – ihn nennt sie „Wauwau“ – auftritt. Auf den Leib geschneidert ist die Rolle der „Madame“ des Hauses Gabriela Kalchbrenner. Dass deren heimliche Liebschaft, ein Boxer, seine Stärken nicht im Oberstübchen hat, macht Hans Siedler eindrücklich klar.

Wer die Komödie genießen möchte, hat noch fünfmal – am 5. und 6. sowie am 11., 12. und 13. November – in der Landesberufsschule (Beginn: 19.30 Uhr, sonntags 18 Uhr) Gelegenheit dazu. Karten (13 Euro) kann man unter 02984/ 2500-22 reservieren.