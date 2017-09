Das Land NÖ kommt für die Kosten einer Studie zum Projekt „Waldviertel-Autobahn“ auf. Die Angelegenheit wurde in die Region delegiert. Jetzt ist der Regionalverband am Zug.

Landesrat Ludwig Schleritzko (M.) übergab die Angelegenheit „Waldviertel-Autobahn“ an die Vorsitzenden des Regionalverbandes Waldviertel, Maurice Androsch (SPÖ) und Jürgen Maier (ÖVP). | NOEN

Per Beschluss des Landtages wurde am 22. Juni die Landesregierung aufgefordert, eine Plattform zur Bearbeitung der Fragestellung einer höherrangigen Straßenverbindung (z. B. Autobahn) ins Waldviertel zu entwickeln.

Finanz- und Straßenbau-Landesrat Ludwig Schleritzko übergab nun die Materie an die beiden Vorsitzenden des Regionalverbandes Waldviertel, den Landesrat Maurice Androsch und den Landtagsabgeordneten Jürgen Maier. Schleritzko zu desem Schritt: „Die Entscheidung muss aus der Region kommen. Die Erarbeitung der Grundlagen durch den Regionalverband ist ein erster wichtiger Schritt, um einen möglichst breiten Konsens zu erzielen.“

Was wird nun passieren? Maier im NÖN-Gespräch: „Es geht um eine Entscheidungshilfe an und für sich, also für oder gegen eine Autobahn, aber auch um eine wesentliche Grundlage für den Fall, dass gebaut wird. Welche Route soll es dann sein?“

Dass die A22 (Stockerauer Autobahn) verlängert werde, sei nicht von vornherein klar. „Wenn man in den Bezirken Horn und Waidhofen fragt, wird man das zur Antwort bekommen. In Zwettl und Gmünd tendiert man eher Richtung Krems. Das war immer meine Argumentation: Wir haben nun mal zwei Haupt-Verkehrsachsen im Waldviertel und werden nicht mit einer Autobahn alle Probleme lösen!“ Umso wichtiger sei es, im Vorfeld genau zu ermitteln, welche Lösung was bringe. „Erst dann kann man in eine Entscheidungsfindung gehen!“

Vorarbeiten für Projekt sind „sehr aufwendig“

Maier zum Inhalt der Studie: „Das ist einerseits eine Wirtschaftlichkeitspotenzial-Analyse, also eine Erhebung, wie die Entwicklungsstufen in der Wirtschaft sind, wenn dort eine Autobahn hinkommt.“ Das sei sehr aufwendig, aber „wir lehnen uns da auch an die Vorarbeiten an, die im Zuge der Errichtung der Nordautobahn gemacht wurden.“

Das Zweite sei, dass man sich auch die Naturräume genau anschauen müsse. „Es ist kein Geheimnis, dass wir im Waldviertel viele Natura-2000-Gebiete haben.“ Schließlich müsse man sich auch die Verkehrsströme nach der Fertigstellung der Umfahrung Zwettl noch einmal genau anschauen.

Eindringlich warnt der Abgeordnete vor überzogenen zeitlichen Erwartungen: „Es muss einmal offen gesagt werden: Wer glaubt, dass das jetzt ein ganz schneller Prozess wird, der täuscht sich. Wenn wir dieses Projekt nicht sehr gut vorbereiten, macht es überhaupt keinen Sinn.“ Man habe so lange gewartet, jetzt komme es auf ein paar Monate auch nicht an. „Und über die Finanzierung müssen wir dann sowieso ganz extra nochmals reden.“