„Wer spült den hier das Geschirr?“, fragt man sich nach dem ersten Blick auf den Geschirrspüler an der Schank im Landgasthof Buchinger. Doch es ist nicht so, wie man es vermuten könnte.

Opa hatte die Idee dazu

Die heranwachsende Generation an Vollblutgastronomen ist mit Feuereifer am Werk. David Plank, der 7-jährige Sohn der Juniorchefin Sandra Buchinger, packt im familieneigenen Haubenlokal in Harmannsdorf mit großer Begeisterung überall mit an. Natürlich auch beim Geschirrspülen ...

Doch auf den zweiten Blick entpuppt sich das Ganze als originelle Verkleidung für den Geschirrspüler bei der Schank. Die Idee dazu kam von Opa Franz Buchinger, ausgeführt wurde sie von der Agentur mediadesign im benachbarten Burgschleinitz. Als Fotograf war Reinhard Podolsky, für seine großflächigen Landschaftsaufnahmen als Fotokünstler weithin bekannt, am Werk.

Für Gäste an der Schank ergibt sich ein Blickfang, der für Gesprächsstoff über das Lokal sorgt, das auch hier seinem Motto gerecht wird: „Jung, frech, etwas verrückt. Aber mit Stil!“