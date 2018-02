Als blau-gelber „Vorzugsstimmenkaiser“ unter den Wahlkreiskandidaten will Jürgen Maier sein Gewicht für die Region in die Waagschale werfen. „Mit so einem Ergebnis im Rücken kann man stark auftreten“, meint er. „Aber ich will mit beiden Beinen fest am Boden bleiben.“

Wiesinger: „Eine Mini-Chance lebt immer“

Zentrales Ziel der kommenden Jahre seien die „Verbesserungen auf der Franz-Josefs-Bahn“, der auch „mit dem Thema Waldviertelautobahn weiterkommen“ will. Noch nicht konkret äußern will sich der ÖVP-Bezirksobmann über weitere Vorhaben.

„Wir wollen Leuchtturmprojekte an Land ziehen, die auch in Nachbargemeinden ausstrahlen und diese dann mit dem Land umsetzen“, gibt er sich zugeknöpft. „Über ungelegte Eier will ich nicht gackern!“

„Eine Mini-Chance lebt immer“, meint SPÖ-Spitzenmann Josef Wiesinger zur Möglichkeit, doch noch ein Mandat zu ergattern. „Ich bin auf Platz 14, und wir haben 13 Mandate. Dass ich keine Chance habe, kann man auch nicht sagen.“ Er müsse die endgültigen Personalentscheidungen der Landes-SPÖ, die am 12. März fallen, abwarten.

Spitzenkandidat Josef Wiesinger (rechts, im Bild mit dem SPÖ-Landesvorsitzenden Franz Schnabl) muss leider weiter warten … Fotos: Martin Kalchhauser | Martin Kalchhauser

Keine Chance auf den Einzug in den Landtag hatte sich Werner Groiß aus Gars (Nr. 15. auf der Landesliste) ausgerechnet. Der ehemalige ÖVP-Nationalrat sah sich selbst nur „als Personalreserve. Momentan hätte ich eh gar keine Zeit dafür.“

Perneggs ÖVP-Bürgermeister Franz Huber kann sich nicht nur über ein Plus von 4,76 Prozent freuen, seine Gemeinde hatte nö-weit die zweithöchste Wahlbeteiligung (84,05 %) und war eine von nur zwei, in der die FPÖ (wenn auch minimal) verlor.

„Das ist eine Genugtuung. Die ,blauen Bäume‘ sind bei uns schon fast in den Himmel gewachsen.“ Das Ergebnis schreibt er auch der „sehr fleißigen Kandidatin Cornelia Weiß“ zu, die flächendeckend Hausbesuche gemacht habe. „Wir haben die Lehre aus dem eher schlechten Abschneiden bei der Nationalratswahl 2017 gezogen und alles minutiös geplant.“