Der Tod ihres Vaters hat Saskia Jungnikl den Boden unter den Füßen weggezogen; so sehr, dass sie darüber geschrieben hat. „Papa hat sich erschossen“ ist ihr erstes Buch.

„Eine Reise ins Leben oder wie ich lernte, die Angst vor dem Tod zu überwinden“ kann als Fortsetzung betrachtet werden. Die junge Frau wird dieses bei einer Lesung in der Freizeithalle Langau präsentieren – und zwar am Sonntag (25. Februar), 14.30 Uhr.

Veranstalter sind das Katholische Bildungswerk und das Bildungswerk Langau. Organisator Fritz Prand kennt schon zwei Jungnikl-Lesungen: „Ich war jedes Mal sehr beeindruckt von ihrer natürlichen Art, auch von ihrem Humor.“

Jungnikl hat einen besonderen Bezug zu der Region an der Grenze zwischen dem Wald- und Weinviertel: Verwandte von ihr leben dort. Ihre Tante Rosi Grieder aus Pleißing hat für sie das Einladungsplakat gestaltet.

Mit dem Tod wird das Leben viel kostbarer

Die Journalistin gewährt Einblick in ihr Innenleben: „Nach dem Tod meines Vaters ist meine Angst vor dem Tod unglaublich gestiegen.“ Das sei der Grund für ihr zweites Buch gewesen. Viele Gespräche habe sie über das Altwerden, das Sterben und die Standpunkte aus Religion und Philosophie geführt. „Wir wissen nicht, was nach dem Tod passiert. Und etwas, das wir nicht kennen, macht uns immer Angst.“

Ihr Fokus habe sich im Verlauf des Buches verändert: „Zu Beginn war ich völlig paralysiert davon, dass der Tod das Ende ist. Was macht schon Sinn, wenn wir sterben müssen?“ Aber: „Wenn ich sowieso sterben muss, dann kann ich auch leichter Risiken eingehen und so leben, wie ich es möchte und danach, was mir wichtig ist.“ Sie genieße heute jeden Tag, nehme sich Zeit für besondere Momente und schiebe sie nicht mehr auf. Denn: „Das Leben ist schön, und es ist kostbar.“