„Im Schnitt waren wir im Jahr 2017 alle zweieinhalb Tage musikalisch unterwegs!“ Mit dieser erstaunlichen Ansage wartete Lukas Benesch, Obmann der Musikkapelle Langau, bei deren Jahreshauptversammlung in der Freizeithalle auf. Auch ein Grund für Franz Linsbauer, als Bürgermeister namens der Gemeinde seinen Musikerkollegen für ihren Einsatz, das Pflichtbewusstsein und die Förderung der Gemeinschaft Dank auszusprechen.

Keine Überraschung bei Wahl des Vorstands

Kapellmeister Harald Schuh gab nach einem Rückblick auf die ausgezeichneten Leistungen bei verschiedensten Bewerben und Auftritten natürlich auch eine Vorschau auf 2018, in dem das Frühjahrskonzert (am 7. April), die Marschmusikbewertung in Horn („Wir wollen uns einer Herausforderung stellen und erstmals in der zweithöchsten Stufe D antreten. Die Punkte stehen nicht im Vordergrund.“) und erstmalig ein Rock-Pop-Konzert anstelle des Platzkonzertes zu den Höhepunkten gezählt werden dürfen.

Die gute Zusammenarbeit mit der Musikschule Thayatal stellte Jugendreferentin Stefanie Benesch in den Mittelpunkt, positiv war der Kassabericht von Florian Kühlmayer, der wie der gesamte Vorstand einstimmig entlastet wurde. Lukas Benesch wartete mit interessanten Zahlen zur Kapelle auf (siehe Info-Box) und untermauerte das Vereinsjahr, das punkto Geselligkeit in den Ausflügen nach Dacice und Aflenz gipfelte, mit interessanten Bildern.

Die von Beneschs Vorgänger Burghard Reiss geleitete Wahl des Vorstands für die nächsten drei Jahre brachte keine Überraschungen, alle wurden einstimmig in ihren Funktionen bestätigt (siehe unten). Einzige Änderung: Franz Linsbauer schied auf eigenen Wunsch als Beirat aus, diese Funktion wird Erich Kurzreiter übernehmen.