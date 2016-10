Hinter dem Stadtmuseum Wiener Neustadt (573) erreichten die Museen der Stadt Horn mit 536 Gästen Rang drei.

In Horn konnten selbst passionierte Museumsgänger bei den gebotenen Kurzführungen Einzigartiges erleben. Das abwechslungsreiche Programm verdeutlichte die Vielfalt der Horner Museen. Neben den Sonderausstellungen, der urgeschichtlichen Sammlung und dem Jungsteinzeitraum zeigte das Madermuseum landwirtschaftliche Maschinen und bäuerlichen Hausrat. Als Überraschungsgast sorgte Alfred Winkler mit seiner Drehorgel für die stilvolle Untermalung. Für Kinder gab es ein eigenes Bastel- und Malprogramm. Im Privatmuseum von Ferdinand Berger konnte man sich außerdem über die Geschichte der Druckerei informieren.

Während man sich in Eggenburg in der Nostalgiewelt einen Einblick in „70 Jahre Bikini“ holen konnte, gab es im Krahuletzmuseum das neue Ur-Donau-Modell zu bestaunen. Im Steinmetzhaus stand eine Laternenwanderung zum Johannessteinbruch auf dem Programm, Bildhauerin Christine Kasem ließ sich beim Bearbeiten von Sandstein über die Schulter schauen.

Im Röschitzermuseum war der Schwerpunkt Kaiser Franz Joseph gewidmet. Im Motorradmuseum in Sigmundsherberg sorgte die Band „Dienstruhe“ mit Hits aus den 70ern und 80ern für Stimmung.

Etwas traurig war man im Zeitbrückemuseum in Gars, das heuer nur 50 Gäste anlocken konnte.

