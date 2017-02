Fachmann Günter Prazda, der in seinem Dampfmaschinen-Museum in Breitstetten mit der Sanierung des Dampflokomobils aus den Horner Museen beauftragt ist, kommt gut voran. Einige hundert Stunden Arbeit sind bereits geleistet. Viele Teile mussten erneuert werden, aber soweit möglich, blieb alles Originalgetreue erhalten.

Der Lokalaugenschein durch den ehemaligen Kulturstadtrat Ludwig Schleritzko und den neuen Museumsleiter Anton Mück bestätigte den guten Arbeitsfortschritt an dem bald hundertjährigen Gerät.

In liebevoller Kleinarbeit macht Prazda dieses technische Kulturdenkmal aus der Sammlung Mader wieder funktionstüchtig. Es soll die dampfende Galionsfigur beim Niederösterreichischen Museumsfrühling am 20./21. Mai in Horn werden.

Anton Mück: „Mit diesem lebendigen Kernstück im künftigen ,Kompetenzzentrum historische Landtechnik‘ freuen wir uns auf eine eindrucksvolle Auftaktveranstaltung in den Museen der Stadt Horn.“