Wehren nach Mühlen-Brand immer noch im Einsatz .

Mehr als 30 Stunden, nachdem es in der Nacht auf den 14. September in der Mantler-Mühle in Rosenburg zu einem Großbrand kam, stehen immer noch vier Wehren aus dem Bezirk Horn im Einsatz, um Aufräumarbeiten durchzuführen.