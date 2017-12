Mit 1. Dezember wurde Maria Dreieichens Pfarrer Prior P. Michael Hüttl von Bischof Küng zum neuen Dechant des Dekanats Horn bestellt. Die NÖN führte ein Gespräch mit Hüttl, der nun für 32 Pfarren zuständig ist.

Warum ist es zur vorzeitigen Ablöse P. Josef Grünstäudls als Dechant gekommen?

P. Michael: Bei Pater Josef waren in den letzten Monaten gesundheitliche Probleme festzustellen. Er ist zur Einsicht gekommen zu bitten, von Ämtern entlastet zu werden. Wir – Abt Thomas, ich als Prior und P. Josef – haben das besprochen: Wo sind Bereiche, wo wir ihn entlasten können? Und da war einer das Amt des Dechants.

Das war jetzt ein Jahr vor der turnusmäßigen Neuwahl …

Richtig. Aber ich glaube, dass es einen Punkt braucht, wo man bewusst hinschaut und dem Betroffenen Hilfestellungen anbietet.

„Wir haben als Altenburger einen großen Teil an pastoraler Verantwortung“

War Ihre Wahl an erste Stelle des Dreiervorschlags eine Überraschung?

Ich war vor vier Jahren hinter P. Josef an zweiter Stelle. Daher musste ich damit rechnen. Ich habe mich nicht darum gerissen, aber ich habe mir schon vorher überlegt, wie ich damit umgehe, wenn die Frage kommt: „Nimmst du die Wahl an?“ Wir haben im Stift besprochen, dass es für die nächsten Jahre wichtig sein wird, Pastoralkonzepte zu erarbeiten. Und wir haben als Altenburger einen großen Teil an pastoraler Verantwortung. Dann wird es nicht schlecht sein, wenn jemand von uns auch dort dabei ist.

Was ist für Sie in Ihrer neuen Aufgabe vordringlich zu tun?

Mir ist klar, dass ich als Dechant für die Mitbrüder ein Stück weit verantwortlich bin. Gerade auch für die, die nicht mehr so aktiv sein können. Für diese Weltpriester ist der Dechant verantwortlich. Als Prior bin ich das mit dem Abt auch im Stift. Der zweite Punkt: Ich bin kein Wunderwuzzi und kein „Überpfarrer“. IIch sehe mich als Vermittler. Was mir auch ganz wichtig erscheint, ist, das, was sie an Fragezeichen mittragen, im Bereich des Bischofs hörbar zu machen. Der Dechant ist nicht nur Befehlsempfänger des Bischofs, der Informationen verteilt.

Also ein Bemühen um Informationsfluss von unten nach oben?

Richtig. Es ist mir wichtig, Anliegen des Bischofs hörbar zu machen, dort, wo er nicht gehört wird. Aber ebenso wichtig ist es eben, dem Bischof zu vermitteln, wo die Menschen der Schuh drückt.

„Eines ist klar: Ich bin nicht die Ausfallshaftung für Pfarrer, die nicht können“

Sie sind vielseitig engagiert. Ist noch ein Amt unterzubringen?

Das werden wir sehen. Die Frage ist immer: Ist es unterzubringen, oder wem kann man es sonst aufladen? Wenn es einer nicht unterbringt, muss es einem anderen aufgeladen werden. Im Stift sind gute Teams da, auch Abt Thomas nimmt sehr viel selbst wahr. Bei den anderen Dingen – Klösterreich, Die Gärten NÖ, Wirtschaftsforum Waldviertel – wird man beo bachten müssen. Es ist wichtig, dass wir als Kloster unser Inte resse zeigen für die Region und Vernetzungsmöglichkeiten nutzen.

Bleibt nicht doch viel hängen?

Eines ist klar: Ich bin nicht die Ausfallshaftung für Pfarrer, die nicht können, schon gar nicht für die, die nicht wollen. Ich bin nicht der Lückenbüßer, für die, die nicht in der Lage sind, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Ich muss schauen, dass wir eine Organisation haben, die funktioniert.

Im Jänner wird ein neuer Vizedechant gewählt. Gibt es einen Wunschkandidaten? Soll es wie 2013 ein Weltpriester sein?

Ich halte grundsätzlich nicht viel von Quotenregelungen. Es soll jemand sein, der organisatorisch in der Lage ist. Ich gehe davon aus, dass wir jemanden finden, der hoffentlich dazu bereit ist. Ich hoffe, dass es jemand sein wird, mit dem wir es schaffen, Ideen zu entwickeln – mehr als man umsetzen kann! Es muss auch Ideen geben, die man verwerfen kann, auf jeden Fall aber Lebendigkeit. Wir müssen wieder dort Fuß fassen, wo wir unser Aufgabenfeld, unsere ureigensten Charismen haben.

Zurück zur Frage: Gibt es da einen Favoriten?

Auf diese Frage werde ich nicht antworten. Es muss einer sein, der in der Lage ist, im Team zu arbeiten und auch ein klares Wort zu sagen. Mir ist wichtig, dass auch mir jemand sagt, dass das, was ich gerade vertrete, vielleicht Blödsinn ist. Offenheit ist wichtig. Aber da wird sich jemand finden …