Maria Dreieichen

Ein verbotenes Überholmanöver einer 69-jährigen Röschitzerin löste am 4. Mai kurz nach 10 Uhr vormittags einen schweren Unfall auf der Bundesstraße 2 aus.

Pensionistin ignorierte doppelte Sperrlinie

Auf dem wegen der Unfallhäufung bereits berüchtigten Maria Dreieichener Berg kam es am Donnerstag wieder zu einem schweren Crash. Die Lenkerin eines Opel Corsa war gemeinsam mit ihrem Gatten (78) Richtung Horn unterwegs. Sie wollte trotz der doppelten Sperrlinie in diesem Bereich einen vor ihr ebenfalls Richtung Horn fahrenden Fahrschul-Lkw samt Anhänger überholen.

Korrekter Überholvorgang endete mit Crash

Zur selben Zeit wollte die in Gegenrichtung fahrende 66-jährige Lenkerin eines Mazda 2 eine vor ihr bergwärts fahrende Fahrzkolonne überholen. Die Mahrersdorferin, die mit ihrem Mann (71) unterwegs war, benützte dazu vorschriftsgemäß die vom Gegenverkehr durch die doppelte Sperrlinie getrennte zweite Spur.

Pkw wurde gegen Lkw-Anhänger geschleudert

Auf dieser kam es in der Folge zum Frontalzusammenstoß der beiden Pkws. Der Corsa wurde dabei zusätzlich auch gegen den Anhänger des Fahrschul-Lastwagens geschleudert. Fahrer der unbeteiligten Autos setzten mit Hilfe von Mobiltelefonen die Rettungskette in Gang.

Vier Verletzte – Großeinsatz für die Helfer

Beim Crash wurden die beiden Lenkerinnen der Personenkraftwagen und beide Beifahrer verletzt, der Beifahrer im Mazda sogar schwer. Sie alle wurden mit Hilfe der Kräfte der Feuerwehren Mold und Horn aus ihren total beschädigten Fahrzeugen geholt und an Ort und Stelle vom Notarzt des Roten Kreuzes Horn versorgt.

Anschließend transportierte sie die Rettung in das Landesklinikum Waldviertel in Horn, wo alle stationär aufgenommen werden mussten. Der Fahrschüler (21) aus Frauenhofen, der in Horn wohnhafte Fahrlehrer (55) sowie ein im Lastwagen mitfahrender Prüfer blieben unverletzt.

20 Feuerwehr-Helfer eine Stunde im Einsatz

Während die Polizei die Bundesstraße 2 sperrte und den Verkehr lokal umleitete, waren die Helfer der beiden Feuerwehren mit der Beseitigung der Wracks und der Reinigung der Fahrbahn beschäftigt. Die Horner Silberhelme standen mit zwölf Helfern und drei Fahrzeugen, die Molder mit acht Freiwilligen und ebenfalls drei FF-Autos rund eine Stunde im Einsatz.