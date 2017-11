„Skandal“ und „Katastrophe für Kinder und Eltern“. Mit solchen Worten macht der Eggenburger Zahnmediziner Gerald Jahl gegen das drohende Verbot des Einsatzes von Lachgas in Ordinationen mobil.

Gerald Jahl: „Bedenken sind unbegründet, Verbot wäre ein Skandal!“ | Martin Kalchhauser, F: Kalchhauser

Jahl (Bild links), der selbst Lachgas nicht einsetzt, aber „aus Solidarität mit betroffenen Kollegen“ zu Felde zieht, sieht es als günstige Methode für die Behandlung von Kindern und Angstpatienten. Diese können damit sediert (leicht betäubt) werden.

Eine Behandlung ist ab 70 Euro zu haben. Alternativen seien teure Narkosen (400 bis 500 Euro). „Und das ist auch riskanter.“ Jahl wähnt die Anästhesisten hinter der Aktion, da sie um ihr Geschäft fürchten würden.

Bezirkssprecher Spiegl: „Zweischneidiges Schwert“

Seine Kollegen sehen die Sache differenzierter. Der einzige Zahnarzt im Bezirk, der Lachgas einsetzen kann (weil er das Gerät und die Ausbildung hat), ist Alejandro Pérez-Alvarez.

Alejandro Pérez-Alvarez: „Verwende Lachgas nur sehr selten.“ | Martin Kalchhauser, F: Kalchhauser

„Das kommt sehr, sehr selten vor. Ich empfehle es nur, wenn es wirklich nötig ist“, so Pérez-Alvarez. Er habe die Ausbildung gemacht, aber erst sehr kurze Erfahrung – seit seinem Beginn in der neuen Ordination in Eggenburg im Sommer –, und die Methode sei bei den Patienten sehr wenig bekannt.

Als „zweischneidiges Schwert“ bezeichnet hingegen Zahnärzte-Bezirkssprecher Josef Spiegl, Horn, die Sache. Er selbst verwende es nicht, denn es garantiere auch keine Schmerzfreiheit.

„Dass eine Hypoxämie (Sauerstoffmangel, Anm.) auftritt, ist selten – aber die Gefahr besteht.“ Im Zweifelsfall sei er gleich für eine Anästhesie (Narkose, Anm.), und er habe auch schon Hypnose durch einen Fachmann eingesetzt. Dass die Kinderzahnheilkunde behaupte, Lachgas sei „die sicherste Methode“, glaubt Spiegl nicht. „Ich bin da eher skeptisch!“