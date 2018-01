FF Horn setzt auf modernes Gerät und auf die Jugend.

„Ihr seid ein wertvoller Puzzleteil in unserer Gesellschaft“, würdigte Vizebürgermeisterin Gerda Erdner bei der Mitgliederversammlung die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Horn im Allgemeinen und deren Jugendarbeit im Besonderen.

„Viel ist im abgelaufenen Jahr passiert, und wir haben etliche Meilensteine gesetzt“, blickte Horns Feuerwehrkommandant auf das Jahr 2017 in Wort und Bild zurück. „Ein Meilenstein steht in der Garage, heißt HLF 3, ist 380.000 Euro wert und hat bei bisher 30 Einsätzen gezeigt, dass unsere Planung in die richtige Richtung gegangen ist.“ Als zweiten bezeichnete er den Einbau neuer Garagentore. Positiv strich er auch die Jugendfeuerwehr hervor, die aus 25 Mitgliedern besteht.

