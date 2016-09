Gerade ist die erste Etappe für den Hochwasserschutz im Pernegger Graben angelaufen. Die umfangreichen Bauarbeiten zur Sicherung des Bachbetts sind im vollen Gange und wirken sich natürlich auf den Verkehr auf der B4 aus.

Als erste Maßnahme zur Errichtung des Hochwasserschutzes bei der Waldschenke wurde von der Straßenmeisterei Horn mit der Befestigung und der Erhöhung der Stützmauer um einen Meter im Kurvenbereich von Horn aus in Richtung Waldschenke begonnen. „Die seit Beginn der Bauarbeiten eingerichtete Ampelregelung wird noch vier, fünf Wochen eingerichtet bleiben“, erklärt der Horner Straßenmeister Helmut Peel auf NÖN-Anfrage.

Im Nahbereich dieser Baustelle gibt es auf der linken Seite in Richtung Pernegg Arbeiten zur Verbreiterung der Straße in den Kurven. „Ein Weg der kleinen Schritte für ein angenehmeres Fahren“, so Peel, „einige Kurven haben wir ja schon ausgebaut.“ Dieser Bereich wird früher abgeschlossen sein, die Asphaltierung demnächst erfolgen.

Die Kosten für diese Baumaßnahmen betragen 130.000 Euro.