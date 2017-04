MÃ¶rtersdorf

Der 18-jährige Schüler war laut Polizeimeldung gegen 22.25 Uhr mit einem Mannschaftswagen des SV Horn am Heimweg von einem Spiel in Hollabrunn, als er auf der B4 im Gebiet der Katastralgemeinde Mörtersdorf in einer starken Linkskurve von der Fahrbahn abkam.

Dabei überfuhr er einen Straßenpflock, sprang in einen tiefer liegenden Acker, in dem sich das Auto drei Mal überschlug. Der Bursche konnte sich alleine aus dem Unfallauto befreien, nachkommende Autofahrer verständigten die Rettung.

Diese brachte den 18-Jährigen ins Landesklinikum Horn, wo er ambulant behandelt wurde. Der Bursch kam mit Prellungen und leichten Abschürfungen glimpflich davon, ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.