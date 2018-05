Das Interesse der Bevölkerung am neuen Zubau zum Bauhof und dem sanierten Dorfgemeinschaftshaus war am vergangenen Samstag groß: Das Festzelt war beim Festakt bis auf den letzten Platz gefüllt.

Bürgermeister Wolfgang Schmöger zeigte sich in seiner Ansprache stolz auf das neue Schmuckkästchen, das „das größte Projekt der letzten Jahre“ in der Gemeinde Rosenburg-Mold darstelle. Notwendig war der Zubau zum Bauhof geworden, weil dieser bereits aus allen Nähten geplatzt war. Das alte Gebäude hatte die Gemeinde 1985 angekauft, an dessen Stelle wurde das Dorfgemeinschaftshaus erreichtet.

Bei seiner Eröffnung im Jahr 1988 wurde es noch als „Visitenkarte der Dorferneuerung NÖ“ bezeichnet. Der im Untergeschoß eingerichtete Bauhof wurde aber bald zu klein, um den modernen Anforderungen zu entsprechen. Im neuen Bauhof ist nun neben einer 76m 2 großen Garage, einer Lagerhalle mit 127m 2 auch das Problemstoff- und Altstoffsammelzentrum (67m 2 ) eingerichtet. Hier sind nun eine Pritsche, ein E-Auto sowie der Gemeindetraktor untergebracht, auch ein notwendiges Labor für die drei Kläranlagen der Gemeinde findet hier seinen Platz. „Und dieser neue Bauhof dient nun allen Bürgern der Gemeinde“, meinte Schmöger.

„Dieses Projekt – das größte der vergangenen Jahre – kommt der gesamten Gemeinde Rosenburg-Mold zu Gute.“ Bürgermeister Wolfgang Schmöger

Das Dorfgemeinschaftshaus wurde nicht nur thermisch saniert, der Veranstaltungssaal im Obergeschoß wurde neu gestaltet, es wurden neue Sanitäranlagen gebaut und ein Besprechungsraum errichtet. Der Veranstaltungssaal kann auch für private Feiern genutzt werden. Zusätzlich positiv: Das Wahllokal, das bisher viele Gemeindebürger mühsam über Stufen erreichen mussten, kann nun barrierefrei besucht werden.

Beheizt wird das Gebäude übrigens mit einer modernen Pelletsheizanlage, mit der auch der Kindergarten, das Feuerwehrhaus und die drei Gemeindewohnungen beheizt werden.

Die Gesamtkosten für den Umbau bezifferte Schmöger mit 650.000 Euro. Da bei den Bauarbeiten Firmen aus der Region zum Zug gekommen sind, bleibe das Geld in der heimischen Wirtschaft. Besonderen Dank sprach Schmöger hinsichtlich der Finanzierung dem Land Niederösterreich für die „großzügige Unterstützung“ aus.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt und der anschließende Frühschoppen von der Musikkapelle Stoitzendorf, die Volkstanzgruppe Rosenburg-Mold sorgte mit ihren Darbietungen für beste Unterhaltung.