160 Gramm schwer und vor Kälte und Angst zitternd, wurde der Mühlfelderin Alice Wagerer vor wenigen Tagen ein Hasenbaby zur Betreuung übergeben. Ein Dorfbewohner hatte das Tier am Straßenrand gefunden und zu ihr gebracht.

Alice Wagerer mit dem Häschen, das sie in wenigen Tagen von 160 auf 800 Gramm aufpäppelte. Foto: Eduard Reininger | Eduard Reininger

Das so vor dem sicheren Tod gerettete Tier gedeiht in der Obhut der seit über zehn Jahren als Jägerin aktiven Mühlfelderin hervorragend. In wenigen Tagen nahm es auf 800 Gramm zu.

„Ich füttere den Hasen mit dem Flascherl, aber wenn er in der freien Natur überleben kann, wird er wieder ausgesetzt“, erklärt Wagerer auf NÖN-Anfrage. Sie hat große Freude, dass sich das Tier – es handelt sich um ein Männchen – so prächtig entwickelt. „Dabei wurde mir am Anfang prophezeit: ,Das wird eh nix!‘“

Wildtiere in Natur nicht berühren!

Einen Hasen hat Wagrerer damit erstmals in Pflege genommen. Mit anderen Tieren hat sie als „Pflegemutter“ aber bereits Erfahrung. So hat sie bereits mehrmals erfolgreich Rehkitze aufgepäppelt, ehe diese wieder in die Natur entlassen werden konnten.

Eine eindringliche Warnung gibt Wagerer allen, die Tiere in der Natur entdecken, aber mit: „Wenn Sie ein junges Wildtier entdecken, greifen Sie es nicht an!“ Der menschliche Geruch führe beim Muttertier dazu, dass das Junge nicht mehr angenommen wird – und es ist in der Folge mit Sicherheit dem Tod geweiht.