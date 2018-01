Der Seniorenbund Japons lud seine 150 Mitglieder in den Saal des Gasthauses Schäller in Japons zur Adventfeier und Jahreshauptversammlung mit der Wahl des neuen Vorstandes. Fast zwei Drittel der Mitglieder kamen der Einladung nach.

Nachdem Obfrau Erika Grell zwölf Jahre ihre Funktion mit viel Einsatz ausgefüllt hat, musste sie – aus Rücksicht auf ihre Gesundheit – auf die Weiterführung der Funktion verzichten. Bei der Neuwahl wurde Grell zur Ehrenobfrau gewählt. Geführt wird der Seniorenbund bis zur Wahl eines neuen Obmanns von Obmann-Stellvertreter Franz Deuschlinger.

Bezirksobmann Rudolf Weiser überreichte der scheidenden Obfrau Erika Grell Auszeichnungen des Seniorenbundes und der ÖVP. | SB/Alois Litschauer

Er will gemeinsam mit den weiteren Vorstandsmitgliedern (siehe unten) die Arbeit Grells in ihrem Sinne fortsetzen. Bezirksobmann Alois Litschauer zeigte sich zuversichtlich, bald einen neuen Obmann für die Ortsgruppe zu finden. Es werde auch bei den Senioren aufgrund des immer größer werdenden Umfangs der Arbeit immer schwerer, Funktionäre zu finden, so Litschauer.

Grell, die mit dem Ehrenzeichen des Seniorenbundes ausgezeichnet wurde, bedankte sich bei allen, die sie während ihrer Zeit unterstützt haben, ganz besonders bei Bürgermeister Karl Braunsteiner. Für die musikalische Unterhaltung sorgte das Duo Ernst & Ilse.