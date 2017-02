Die Jugend ist im Kommen – diesen Schluss kann man aus dem Jahresbericht 2016 der Feuerwehrjugend des Bezirks Horn ziehen. Nicht nur dass die Zahl der Mitglieder im Vorjahr von 103 auf 136 gestiegen ist, mit den beiden im Vorjahr neu gegründeten Jugendgruppen in Straning und in der Bezirkshauptstadt Horn verfügt nun jeder der vier Abschnitte des Bezirks über zumindest eine Feuerwehrjugend-Gruppe, ist der zuständige Bezirkssachbearbeiter Hubert Steininger stolz. Aber: „Ich sehe im Bezirk noch Luft nach oben. Es gibt besonders im Norden des Bezirks Potenzial für weitere Gruppen.“

Wichtig, dass man auf Zusammenarbeit setzt

Dass die Feuerwehrjugend für die Zukunft des Freiwilligen-Feuerwehr-Systems im Bezirk Horn unerlässlich ist, meint auch Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer. Als Beispiel nannte er die FF Eggenburg, in der „99,9 Prozent der Aktiven aus der Feuerwehrjugend kommen. Sie ist die wichtigste Chance, neue Mitglieder für unsere Wehren zu werben.“

Wichtig sei dabei einerseits, dass die Wehren auf Zusammenarbeit im Jugendbereich setzen. So werden bei der neu gegründeten Horner Gruppe Jugendliche aus allen Feuerwehren des Abschnittes zusammengefasst.

Auch in der besonders aktiven Gruppe in Röhrenbach sind alle Wehren der Gemeinden Röhrenbach und Altenburg gemeinsam aktiv. Angerer: „Da lernen die Jugendlichen gleich, dass man auch im Einsatz nur gemeinsam stark ist.“ Andererseits könne man den Einsatz der Betreuer der Jugendgruppen gar nicht hoch genug schätzen.

40 Betreuer kümmern sich um FF-Nachwuchs

Ähnlich sieht Steininger die wichtige Aufgabe der 35 bis 40 Jugendbetreuer im Bezirk. Schließlich gelte es, die Inhalte des Feuerwehrwesens kind- und jugendgerecht für die 10- bis 15-Jährigen aufzubereiten und „cool“ zu präsentieren, um den Jugendlichen auch etwas bieten zu können.

Dass dies ein Anliegen auch für die übrigen Sachbearbeiter ist, zeigte sich laut Steininger beim Herbstlager der Feuerwehrjugend in Stockern. Dort haben alle Sachgebiete und Sonderdienste des Bezirks ihre jeweiligen Bereiche vorgestellt – auf eine Art und Weise, die bei den Jugendlichen großes Interesse erregt habe.

Aber auch die Jugendlichen selbst nehmen die Feuerwehrjugend ernst. Das zeigen die Zahlen der Teilnehmer an diversen Wettbewerben, Wissenstests und Wissenstestspielen. So nahmen im Vorjahr 62 Jugendliche am Wissenstest in Röhrenbach teil. 29 Jugendliche stellten beim Landesleistungsbewerb in Neukirchen an der Wild ihr Können unter Beweis.

Dabei traten einige Gruppen, die aus Mitgliedern verschiedener Wehren bestehen, an – ein Beweis, dass die Zusammenarbeit wehrübergreifend funktioniert. Daneben nahmen auch zahlreiche Mitglieder an Erste-Hilfe-Ausbildungen teil. Sechs Teilnehmer absolvierten das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold, den höchsten Wissennachweis, den das Nachwuchswesen der Feuerwehr kennt und der ein Beweis für die individuell erworbenen Fähigkeiten ist.

Höhepunkt des Jahres war aber die Teilnahme von 66 Kids am Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend. Neben diversen Bewerben kommt dort auch die Kameradschaft nicht zu kurz: „Den Jugendlichen taugt es, vier Tage unter Gleichgesinnten zu verbringen und einfach mal so richtig ,die Sau rauszulassen‘. Das ist eben ,Action pur‘, wie sie nur die Feuerwehrjugend bietet“, meint Steininger.