„Wie wurde Eggenburg früher gesehen?“ Diese Frage stellte sich Alexander Korab und baute ein Modell der Stadt aus dem Jahr 1590 im Maßstab 1:500.

„Alles begann vor etwa einem Jahr beim Silvesterspaziergang mit Museumsdirektor Johannes Tuzar“, schilderte der Hobbybastler. „Ich stellte ihm meine Idee vor, und er war gleich davon begeistert. Als er mir auch noch erzählte, dass andere Leute versuchen, ein digitales Modell herzustellen, dachte ich mir‚ das schaffe ich analog schneller.“

„Früher war eine Blockhausbauweise üblich“

Und so war es auch. Ein knappes Jahr später präsentierte der Wiener (er ist der Sohn des bekannten, in Sonndorf lebenden Malers Karl Korab) das Modell nun im Krahuletzmuseum, wo es ab jetzt zu sehen ist.

Details aus dem Kunstwerk: Die Stadtpfarrkirche St. Stephan (links) und der Hauptplatz mit dem Grätzl und der Winterzeile im Hintergrund. | NOEN

Die ersten Arbeitsschritte beinhalteten eine intensive Textrecherche sowie das Studieren von alten Ansichten, Postkarten, Kupferstichen, Fotos und alten Stadtplänen. Viel Unterstützung bekam Korab dabei von Direktor Tuzar und Stadthistoriker Burghard Gaspar.

„Früher war eine Blockhausbauweise üblich, die mit Lehm vor den vielen Bränden bis ins 16./17. Jahrhundert geschützt wurde, und in Eggenburg hatte es oft gebrannt“, erklärte Korab. „Ich habe den Maßstab 1:500 gewählt, damit es nicht zu winzig wird, es aber noch in meiner Wohnung realisierbar und vor allem noch transportfähig ist.“

Kleiner Spielraum für Kreativität blieb übrig

Nach der Planungsphase startete der Lehrer durch und wurde dabei in den Bann des Modellbauens gezogen. So schaffte er an einem Bastelabend 20 Häuser. Das Modell zeigt unter anderem, dass es rund um Eggenburg nicht nur die Stadtmauer gab, sondern auch einen Ring aus Teichen, von denen nur noch zwei übrig sind.

| NOEN

„Da nicht jedes Detail zu 100 Prozent recherchierbar war, habe ich da meine Kreativität ausgelebt. So habe ich etwa beim Kloster einen gotischen Kreuzgang erfunden“, ergänzt der Modellbauer. „Die Besucher sollen bitte nicht enttäuscht sein, wenn sie ihr Haus etwas anders oder gar nicht vorfinden.“

Alexander Korab schenkte das Modell dem Museum, das nur für die Materialkosten von etwa 500 Euro aufkommen musste. Zu sehen ist das Modell der Stadt Eggenburg aus dem Jahr 1590 noch bis Ende Dezember und dann wieder ab der Saisoneröffnung im März 2017.