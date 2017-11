Nur ein Jahr, nachdem Peter Märkl, 35, die Obmannschaft des Fotoklubs der VHS Horn von Langzeit-Chef Manfred Wazlawik (57) übernommen hatte, kam es wieder zu einem Wechsel: Märkls Vorgänger ist sein Nachfolger!

„Leute waren schon fast überstrapaziert“

Märkl, der sich beruflich verändert, geht nach Lienz in Osttirol und sah sich deshalb veranlasst, seine Funktion zur Verfügung zu stellen. „Oldboy“ Wazlawik sprang in die Bresche. Die Bilanz über das Jahr Märkl fällt aus der Sicht seines Nachfolgers positiv aus. „Er hat sich viel Mühe gegeben und die Jahresplanung nach einer Mitgliederbefragung mit einem neuen Konzept umgesetzt.“

Dass der Verein zuletzt aus der Sicht mancher Horner eher „abgemeldet“ war, stimmt für Wazlawik ebenfalls nicht: „Es wurde vorher extrem viel gemacht, daher gab es vielleicht diesen Eindruck. Aber die Leute waren da schon fast überstrapaziert.“

Wazlawik kehrte also nun in sein Amt zurück, das er bis 2016 stolze 16 Jahre lang innehatte. Dass er eine Art „Notnagel“ sei, bestreitet der Horner gar nicht. „Aber ich habe mich dazu entschlossen, den Klub wieder zu übernehmen, weil ich in meinem Hauptberuf bei der Firma OBI wieder in ruhigem Fahrwasser bin.“ Es war für die Märkl-Nachfolge eine schnelle Entscheidung nötig. „Und von den Stammmitgliedern drängte niemand wirklich nach vorne.“

60-Jahr-Feier 2019 wirft Schatten voraus

Für seine künftige Arbeit mit dem Fotoklub Horn hat sich der „neue alte“ Obmann eine Strategie zurechtgelegt: „Man muss nicht immer alles 200-prozentig machen. 100 Prozent sind auch genug!“

Erste Aktivitäten, die geplant sind: Es wird wieder eine Ausstellung geben, der Austausch mit Krumau (Tschechien) und Sopron (Ungarn) soll eine Wiederbelebung erfahren. Und schon jetzt wirft die 60-Jahr-Feier des Vereins, die 2019 begangen wird, ihre Schatten voraus.

Er stehe jedenfalls wieder voll zur Verfügung, verspricht Wazlawik. Kann er sich eventuell auch vorstellen, wieder länger an der Spitze zu bleiben? „Ja, ich bin voll motiviert!“