Mit dem Namen KIT („Kultur im Tonkeller“) will ein neuer Verein Kleinkunst (Kabarett) und Musik-Veranstaltungen in den rund 100 Personen fassenden Tonkeller des Kunsthauses Horn bringen. Ein engagiertes Programm mit 13 Terminen bis Ende 2018 ist fixiert.

„Gibt ja nichts Schöneres als die Qual der Wahl!“

Für Willi Lehner, seit einem Jahr als Kulturvernetzer im Kunsthaus „zuhause“, war die Initiative ein „emotionales Anliegen, so wie für viele andere auch“. Mit der Kleinkunstbühne könne man dank des Restaurants „Ausklang“ im selben Gebäude auch an die (derzeit zwölf) Bühnenwirtshäuser in NÖ andocken. Starten wird man schon am 6. 10. mit einem „regionalen Act, der heimischen Gruppe „Volxbrass“.

„Noch mehr Leben im Haus“, erwartet sich Kultur-Gemeinderat Martin Seidl, Stadtchef Jürgen Maier sieht eine „Abrundung des Angebots. Je mehr das Kunsthaus seinem Namen gerecht wird, desto besser. Es gibt ja nichts Schöneres als die Qual der Wahl!“ Auch Obfrau Yvonne Birghan-van Kruyssen sieht kein drohendes „Überangebot“: „Wir haben einen ganz anderen Fokus als etwa die großen Festivals szene bunte wähne oder Allegro Vivo hier im Haus.“

Der Vorstand: Obfrau: Yvonne Birghan-van Kruyssen (Stv.: Alexander Nerradt); Kassier: Willi Lehner (Johannes Lehr); Schriftführerin: Lisa Stern (Emmerich Meixner); Beirat: Hannes Fröhlich, Martin Seidl, Eric Spitzer-Marlyn, Andrea Breitenseher, Martin Breitenseher, Fritiz Eckhard, Karl Gruber