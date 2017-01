Neben dem – reich bebilderten – Rückblick auf das abgelaufene Jahr und einer Vorschau auf 2017 stand die Ehrung Ehrenamtlicher im Mittelpunkt des „Empfangs anlässlich der Jahreswende“, zu dem die Stadtgemeinde ins Rathaus lud.

Nach der Begrüßung durch Vizebürgermeisterin Susanne Satory überbrachte Margit Vogl, Juristin der Bezirkshauptmannschaft Horn, den Dank der Behörde für den heuer besonders intensiven Einsatz der Wahlkommissionsmitglieder.

Als „Leute, die mehr tun als sie müssten“ würdigte Landtagsabgeordneter Jürgen Maier die Freiwilligen, die in den vielen Vereinen der Stadt tätig sind. Statt zu raunzen, würden sie anpacken. „Persönliches Engagement ist die bessere Option!“

Stadtchef Georg Gilli spannte den Bogen von der großen Politik (US-Präsident Trump) über die Landespolitik (Pröll-Rücktritt) bis zur Gemeinde. An Erfolgen erwähnte er die Fertigstellung des „Hauses der Stoitzendorfer“, die Schlüsselübergabe beim Betreuten Wohnen und den Ausbau des Psychosomatischen Zentrums. Im Ausblick erwähnt: FF-Haus-Neubau in Eggenburg, Dorfhaus für Gauderndorf und erstmals ein Gesundheitstag (im März).

Mit dem „Sport-Ehrenzeichen in Silber“ wurde Monika Hausgnost (in Abwesenheit) für ihr langjähriges Engagement für Gymnastik für Senioren geehrt. Dank und Anerkennung gingen an Adolfine Donner, die ebenfalls seit vielen Jahren für Senioren „Tanzen als Gedächtnistraining“ veranstaltet.