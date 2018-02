Als „Vorzeigeland mit tollen Betrieben und großartigen Mitarbeitern“ lobte Wirtschaftkammer-Präsidentin Sonja Zwazl Niederösterreich im Allgemeinen und den Bezirk Horn im Besonderen beim Neujahrsempfang in der WK-Bezirksstelle.

Dort konnte Kammerobmann Werner Groiß gut hundert Firmenchefs sowie Vertreter von Schulen und Gemeinden begrüßen und eine eindrucksvolle Bilanz über das abgelaufene Jahr legen, ehe die Anwesenden das Treffen ausgiebig zum Netzwerken nutzten.

Welche Daten Groiß vorlegte, über welche Aktivitäten er berichtete und was die WKNÖ-Präsidentin und Landesrat Ludwig Schleritzko mitteilten, ist in der Druckausgabe der Horner NÖN am Mittwoch, 28. Feber, zu finden.