Die ÖVP-Bezirkstour rollt natürlich weiter durch die Gemeinden und stoppt am Mittwoch, 17. 1., 19.30 Uhr, in Gerhards Wiazhaus in Japons, am Donnerstag, 18. 1., 14 Uhr, beim WIR-Café in Straning (Heuriger Krottendorfer) und zum Dämmerschoppen um 19 Uhr im Dorfhaus Groß Burgstall. Freitag, 19. 1., steht die Hot-Chilli-Party der Landjugend Altenburg am Programm. Jürgen Maier kommt nach dem Neujahrsempfang in Röhrenbach dorthin. Samstag, 20. 1., folgt das ÖVP-Frühstück um 9 Uhr im Landgasthaus Knell in Mold und am Sonntag, 21. 1., der ÖVP-Frühschoppen um 10 Uhr am Sparkassenplatz im Horner Stadtzentrum.