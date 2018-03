Die NÖN verlost Karten für den Circus Knie in Horn. Gewinnen kann, wer am Mittwoch, 21. 3., 9 – 16 Uhr , unter 02982/24590 anruft, das Kennwort „Circus“, Name, Adresse und Telefonnummer angibt. Bitte auch auf Anrufbeantworter sprechen!

Per Mail kann man an der Verlosung ebenfalls teilnehmen. Mail mit den obigen Angaben an redaktion.horn@noen.at . Einsendeschluss ist hier Donnerstag, 22. 3., 8 Uhr früh.

Die Gewinner werden am Vormittag des Donnerstags, 22. 3., telefonisch verständigt. Die Vorstellung ist frei wählbar.