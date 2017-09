Das Bezirksfeuerwehrkommando Horn organisierte eine Herbstveranstaltung für die heimische Feuerwehrjugend. 58 Jugendliche und 17 Betreuer nahmen daran teil.

„Teamfähigkeit und Gemeinschaft stärken!“

Für das Treffen in Nondorf an der Wild zeichnete der Bezirks-Sachbearbeiter für die FF Jugend im Bezirk Horn, Hubert Steininger verantwortlich: „Ziel der Veranstaltung ist es, die Teamfähigkeit und die Gemeinschaft der Jugendlichen zu stärken.“ Geplant war zwar auch ein Sautrog-Wettbewerb, dieser fiel aber angesichts der Temperaturen und des wechselhaften Wetters buchstäblich ins Wasser.

Röhrenbacher waren mit 21 Mitgliedern dabei

Neben den jugendlichen der Wehren, Eggenburg, Gars, Kleinmeiseldorf, Kühnring, Sigmundsherberg, Stockern und Stoitzendorf war die Feuerwehrjungend aus Röhrenbach mit 21 Teilnehmern die stärkste Gruppe. In den unterschiedlichsten Stationen mussten die Jugendlichen Fertigkeiten und Geschick unter Beweis stellen. Die Bewerbe reichten vom Zielspritzen mit verbundenen Augen, dem Zusammenbauen von Figuren aus Löschgeräten bis zu Geschicklichkeitsübungen mit Zahlen.

Kids in ihrem Element: Spaß kam nicht zu kurz

Aber auch beim Memory, beim Bauen eines Turms sowie bei den Aufgaben, im Zuge von vertrauensbildenden Maßnahmen Lösungen zu finden und spielerisch umzusetzen zeigten alle Teilnehmer enormes Engagement. „Der Zweck einer derartigen Feuerwehrübung liegt aber auch in der Vermittlung von feuerwehrspezifischem Wissen in einem besonderen Rahmen. Das bisher Erlernte soll dabei gefestigt und die Kameradschaft gefördert werden. Natürlich darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen“ meinte Organisator Hubert Steininger. Dieses Ziel wurde sichtlich in vollem Umfang erreicht.