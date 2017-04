Längst überfällig war der Ankauf neuer Tore am Haus der Freiwilligen Feuerwehr Horn in der Raabser Straße. Notwendig wurde die Erneuerung nicht nur aus optischen Gründen, die Tore verursachten – altersbedingt – auch immer häufiger Reparaturkosten.

Im Ernstfall müssen die Tore schnell aufgehen

Kommandant Sascha Drlo kommentierte die Neuanschaffung der Tore so: „Die Falttore haben fast 30 Jahre ihren Zweck erfüllt. Wir mussten diese Investition aber tätigen, da die Tore nicht mehr dicht schlossen.“

Durchgeführt wurden die Demontage der alten Stahltore und die Montage der neuen Sektionaltore von Mitgliedern der FF Horn sowie den zwei Mitarbeitern des Wirtschaftshofes Horn, Leopold Dworak und Manuel Palt.

Im Ernstfall müssen die Tore schnell aufgehen, damit die Feuerwehr rasch zum Einsatz ausrücken kann. Mittels Fernbedienungen, die in den Fahrzeugen angebracht sind bzw. die der Kommandant immer dabei hat, gehen die Tore hoch. Besonders positiv sei, so Drlo, dass es nun möglich sei, mehrere Tore mit einem Drücker zu öffnen, was bei Einsätzen mit mehreren Fahrzeugen hilfreich sei.

Gemeinde investierte 35.000 Euro in Tore

Der zuständige Stadtrat, Manfred Daniel, erklärte, dass die Stadtgemeinde Horn diese Anschaffung gerne unterstütz habe, denn: „Die Tore erhöhen die Sicherheit und sind ein wichtiger Fortschritt für die Freiwillige Feuerwehr Horn.“

Mit einer Investitionssumme von 35.000 Euro stellte die Stadtgemeinde einen wesentlichen Beitrag zur Modernisierung der Freiwilligen Feuerwehr Horn zur Verfügung.

Bürgermeister Jürgen Maier betonte die freiwillige Mitarbeit der vielen fleißigen Feuerwehrmitglieder, die sich in ihrer Freizeit an der Umsetzung des Projekts beteiligt haben und dankte ihnen für ihren Einsatz.