„19 Schulen hatten wir bisher noch nicht“, stellte Hildegard Kornell, Koordinatorin für das Fach Berufsorientierung an der Neuen Sportmittelschule Gars, am Informationsabend für die Schüler der drei vierten Klassen und deren Eltern fest.

Fülle an Informationen für Schüler und Eltern .

Dort stellten Vertreter von weiterführenden Schulen aus Horn, Hollabrunn, Krems, Zwettl, Langenlois, Retz, Yspertal, Ottenschlag, sogar von der Tourismusfachschule Semmering ihren Schultyp allen Besuchern in einem kurzen Statement vor, ehe der weitere Abend dann auf die individuelle Gesprächsebene verlegt wurde.

„Es war eine sehr gut organisierte Veranstaltung, ich bin froh, dass ich gekommen bin“, meinte etwa Alexandra König aus Zitternberg, deren Tochter die vierte Klasse besucht.

Damit aber nicht genug der Informationen: An drei Tagen, vom 7. bis 9. November, gibt es die „Berufspraktischen Tage“, an denen die Viertklassler in Berufen oder Schulen, die sie selbst ausgewählt haben, „schnuppern“ können.