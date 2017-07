„Eisattacke“ am Horner Rathausplatz .

„Gratis Eis für Alle!“ hieß es im Rahmen der Ö3 Eisattacke 2017 auch auf dem Horner Rathausplatz, denn der Eistruck machte auf dem Weg durch Österreich als elfte Station vor dem Horner Rathaus Halt.

„Mister ICE-Cool“ Tarek Adamski und seine fliegenden Eis-Teams verteilten dabei jede Menge Gratiseis an die Horner sowie an örtliche Betriebe im Bezirk Horn. Bereits zum 13. Mal organisiert Hit Radio Ö3 die Gratis-Eis Aktion. Der Eis-Truck stoppt dabei 15 Mal in ganz Österreich.

In Horn hatte das Team um Tarek Adamski alle Hände voll zu tun, denn Groß und Klein holten sich eine leckere Abkühlung, sodass innerhalb von drei Stunden mehrere Tausend Eiskreationen einen „Abnehmer“ fanden. Adamski war auch mit dem Mikro unterwegs und berichtete live im Hitradio vom Tourstopp in Horn.