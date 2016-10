Im Rahmen der Erntedankfeierlichkeiten mit einer Feldmesse vor dem Feuerwehrhaus wurde auch die neugestaltete Ortsdurchfahrt im Zuge der Bundesstraße 45 in Rodingersdorf offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

„Auch beim Straßenprojekt haben wir jetzt so etwas wie eine Ernte“, meinte Bürgermeister Franz Göd zum Abschluss der zwei Jahre dauernden Arbeiten. Er richtete seinen Dank vor allem an die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Horn, die gute Arbeit geleistet hätten.

Neue Straße ist auch Gewinn für Ortsbild

Der neue Leiter der Straßenbauabteilung 8 in Waidhofen, Gerald Bogg, ging auf die Maßnahmen ein, die im Zuge der auf zwei Raten erledigten Gestaltung der Ortsdurchfahrt bewerkstelligt wurden. Zuerst wurde im Ostteil des Ortes gearbeitet, zuletzt im Westteil (Richtung Horn).

Bogg unterstrich vor allem die „Verschönerung des Ortsbildes“, die dadurch gelungen sei. „Schäden durch Spritzwasser an den Häusern sollten jetzt der Vergangenheit angehören“, meinte er in Richtung der Anrainer und hob vor allem die gute Zusammenarbeit mit dem in der Gemeinde für die Straßenbauagenden zuständigen Vizebürgermeister Johannes Hofer hervor.

Gratulationen zur Neugestaltung überbrachte auch Bundesrat Eduard Köck, der bemerkte, dass das heimische Straßennetz generell als sehr gut bezeichnet werden dürfe.

Von den Kosten in der Höhe von 460.000 Euro trug das Land den Löwenanteil von 380.000 Euro. Neben den restlichen Aufwendungen in Höhe von rund 80.000 Euro investierte die Gemeinde Sigmundsherberg im Zuge der Arbeiten in den Aus- bzw. teilweisen Neubau des Regenwasserkanals noch einmal 140.000 Euro in Rodingersdorf.