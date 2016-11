Der erste Adventsonntag, 27. 11., ist in der Pfarre Horn jener Tag, an dem (in der 10-Uhr-Messe) das neue Pfarr-Evangeliar installiert wird.

Das Werk, das wie der erste fertiggestellte „Band C“ (Schwerpunkt: Lukas-Evangelium) einen kunstvoll gestalteten Einband erhält, befindet sich in der Buchbinderei und wird erst knapp vor dem Sonntag fertig sein.

Die Initiative für den neuen Band (Lesejahr A), in dem der Evangelist Matthäus im Mittelpunkt steht, stammt von Theresa Lang. Sie hat die Bibelstellen zusammengestellt und Vorgaben an über 70 Pfarrmitglieder gemacht, die ihre Beiträge dann handschriftlich abgeliefert haben.

Mehrere Frauen haben alles geordnet, Elisabeth Hinterndorfer nicht nur eine Bibelstelle geschrieben, sondern auch alle 50 Einlageblätter und das Vorsatzblatt in ihrer schönen Schrift erstellt.

Pfarrer Pater Albert Groiß, der sich über die Pfarrinitiative freut: „Nun wird uns das neue Buch das ganze Kirchenjahr über begleiten.“