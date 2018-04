Bischof Küng lobte die Langauer: „Macht weiter so!“.

Die Musikkapelle, Vereine, der Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat sowie die Mandatare der Marktgemeinde Langau und eine große Zahl von Gläubigen geleiteten St. Pöltens Diözesanbischof Klaus Küng in die Pfarrkirche, wo er mit Pfarrer Andreas Brandtner einen festlichen Gottesdienst feierte.

In der Predigt am „Sonntag das guten Hirten“ forderte der Bischof alle auf, den „guten Hirten“ in unser Herz einzulassen und gab seiner Freude über die funktionierende Gemeinschaft zum Ausdruck: „Schön, dass dieser gute Hirte in Langau lebt und dass ihr miteinander gut verbunden seid. Macht weitere so!“

Über den Empfang des Bischofs und den Tagesablauf der Visitation findet ihr mehr in der Printausgabe dieser Woche.