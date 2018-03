„Wir schreiben Geschichte“, formulierte Vahid Khadem-Missagh bei der Programmpräsentation von Allegro Vivo im Alten Rathaus in Wien, als er auf das 40-jährige Bestehen des Kammermusik Festivals hinwies.

„Wir freuen uns besonders auf unser Publikum“

„Seit vier Jahrzehnten durchflutet Allegro Vivo die magische Region des Waldviertels, Burgen und Schlösser werden durch Musik zum Leben erweckt, Menschen verschiedener Sprachen und Generationen, die einander dort begegnen, werden durch Musik verbunden“, schwärmte der Künstlerische Leiter. „Daher haben wir auch heuer als Motto ,Klang verbindet‘ gewählt.“

Diese Verbindung wurde auch bei der Vorstellung des Programms mit heuer 64 Konzerten in 40 Tagen deutlich gemacht als Sänger aus Serbien, Ungarn, Kolumbien, Kroatien und Norwegen Lieder aus ihrer Heimat gekonnt zum Besten gaben.

„Wir freuen uns besonders auf unser Publikum, das uns den Sommer über wieder begleiten wird“, meinte Nikolaus Straka, Geschäftsführer des Vereins Allegro Vivo, und verwies auf weitere rund 40 Konzerte während des übrigen Jahres.

„Basis für Musik liegt in Familien, Musikschulen“

Natürlich durfte auch eine kleine Bilanz über die Sommerakademie nicht fehlen: „Vor zehn Jahren hatten wir 250 Teilnehmer, im vergangenen Jahr waren es 520.“ Eine wichtige Basis für die musikalische Arbeit würde in den Familien und den Musikschulen gelegt. „Musik ist unser wichtigstes Gut“, so Straka, der hofft, „dass sich die Gesellschaft in die richtige Richtung bewegt …“

Khadem-Missagh sprach von einer „illustren Schar an Künstlern“, die zum einen an der Sommerakademie unterrichten als auch Konzerte geben und nannte unter anderem die Pianistin Elisabeth Leonskaja, die Solisten Christian Altenburger (Violine) und Matthias Schorn (Klarinette) oder die Philharmonie Brünn mit Bassist Wolfgang Bankl und Festival-Gründer Bijan Khadem-Missagh am Dirigentenpult.

Eröffnet wird der Konzertreigen nach dem „Auftakt“ im Gmünder Palmenhaus im Stift Altenburg am 5. August mit der Suite, opus 40, von Edvard Grieg und einer Uraufführung des Violinkonzerts von Tristan Schulze, einer Auftragskomposition, abgeschlossen ebenfalls in der Stiftsbibliothek am 16. September mit Mozarts 40. Symphonie und der Streicherserenade des vor 100 Jahren geborenen Gottfried von Einem. Dazwischen gibt es etwa das Galakonzert im Kunsthaus-Hof, Preisträgerkonzerte, Matineen und die „Moonligt Serenade“ im Freibad.

Das gesamte Programm und Karten gibt es ab sofort unter www.allegro-vivo.at!