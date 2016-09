Zusätzlich zu Infrastruktur-Maßnahmen, die seit vielen Jahre umgesetzt werden, gab es mit der Aktion „Ganz Horn fährt Rad“ eine groß angelegte Info- und Imagekampagne, die Lust aufs Radfahren machen soll. „Radfahren ist gesund, Radfahren macht Spaß, Radfahren ist im innerstädtischen Verkehr unschlagbar schnell und Radfahren ist nicht zuletzt umweltbewusst und bringt ein enormes Minus im CO2-Ausstoß in der Stadt. Aus all diesen Gründen fördern wir den Radverkehr.

Diese Imagekampagne ist ein weiterer Schritt in diesem Bereich“, so Umweltgemeinderat Wolfgang Welser. Auf dem nutzen viele die Gelegenheit und kamen mit dem Rad, um aktiv am umfangreichen Programm mitmachen zu können. Radtouren, ein Geschicklichkeits-Parcours, ein Bergrennen vom Festgelände zur Papst Warte und ein „burning lap“, ein rennen gegen die Uhr, machten die Veranstaltung für große und kleine Besucher zu einem besonderen Event.

Für die kleinsten Gäste war im Eingangsbereich des Festgeländes ein Geschicklichkeitsbewerb eingerichtet, jedes Kind erhielt einen Sachpreise, auch die Kinderpolizei war mit einem Infostand dabei. Als größte Gruppe wurden die „Fröhlichen Radler“ begrüßt. Ortsvorsteher Alois Burger kam mit einer großen E-Biker-Gruppe auf das Festgelände. Insgesamt waren über 100 Radler dabei. Außerdem konnten E-Bikes, E-Autos und Segways getestet werden.