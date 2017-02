So auch am traditionellen Faschingsgastspiel des Entertainers im Festsaal der Raiffeisenbank Horn. Geschickt verstand es Fibich, die Kinder vor den „Vorhang“ zu bitten, um seine „Ohrwürmer“ zum Besten zu geben. In der Pause versorgte das Sumsi-Team mit Andrea Spiegl und Claudia Bachmaier die Konzertbesucher mit Saft und Krapfen. Das super-coole und lustige Konzert endete so schwungvoll wie es begann, somit ist eine Neuauflage im nächsten Jahr garantiert.